СЖР выявил случаи продажи в интернете журналистских удостоверений и пресс-карт

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Союз журналистов России (СЖР) зафиксировал случаи интернет-продажи удостоверений и пресс-карт журналистов. Купить их можно у официально зарегистрированных СМИ, сообщил глава СЖР Владимир Соловьев.

"Существует одна очень острая проблема - это продажа удостоверений журналистов. Мы обнаружили, что на просторах интернета можно встретить различные предложения по продаже комплекта из удостоверения журналиста и пресс-карты", - сказал он на расширенном заседании комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи на тему "Обеспечение безопасности журналистов в ходе массовых мероприятий".

Соловьев пояснил, что издания, осуществляющие продажу, официально зарегистрированы Роскомнадзором, а стоимость комплекта может составлять 5 тыс. рублей. "Любой желающий может получить удостоверение журналиста, и при этом не осуществлять журналистскую деятельность", - отметил он.

В связи с этим, привлечь к уголовной ответственности "продавцов корочек" будет проблематично, считает глава СЖР, так как уголовная ответственность предусмотрена за подделку документов, "а в данном случае СМИ официально зарегистрировано, значит нет подделки и нет уголовной ответственности". "Вывод один: нужен какой-то все-таки реестр журналистов и единый образец удостоверения, и один орган, который будет вести этот реестр и выдавать единые удостоверения", - заключил Соловьев.