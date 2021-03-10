Коэффициент распространения коронавируса в России снизился до 0,9

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в среду продолжил снижение и опустился до 0,9, это минимум с 26 февраля. В Москве этот показатель снизился до минимума с 4 февраля и оказался на отметке 0,73, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием.

Впервые с 27 февраля коэффициент ниже единицы во всех 10 регионах с наибольшим количеством заболевших. В Иркутской области он составил 0,99, в Санкт-Петербурге, Нижегородской и Свердловской областях - 0,98, в Архангельской и Ростовской областях - 0,97, в Воронежской области и Красноярском крае - 0,94. В Подмосковье показатель опустился до минимума с начала месяца и составил 0,81.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при принятии решений по возобновлению регулярного международного пассажирского сообщения. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, открывать границу для конкретного государства можно, если коэффициент там в течение недели не превышает 1.