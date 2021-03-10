В Липецкой области возобновили свидания в колониях и СИЗО

ТАСС, 10 марта. Долгосрочные свидания разрешили проводить в колониях и следственных изоляторах Липецкой области, которые на протяжении года были отменены из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщила ТАСС в среду представитель пресс-службы УФСИН по региону Ирина Холина.

"В Липецкой области принято решение о снятии ряда ограничительных мероприятий в колониях и следственных изоляторах, возобновлены длительные свидания с родственниками, но при условии заполнения блока комнат длительного свидания на 50%. Необходимым условием для свидания является наличие у родственников прививки от COVID-19 или результата тестирования [на коронавирус]", - сказала Холина.

Она уточнила, что длительные свидания были приостановлены в регионе с марта 2020 года, когда в Липецкой области из-за угрозы распространения коронавируса ввели режим повышенной готовности. По данным Холиной, в колониях и следственных изоляторах краткосрочные свидания с родственниками и адвокатами будут проводить через стекло, обязательно с масками и перчатками.

В Липецкой области с начала пандемии выявлен 25 591 случай коронавируса, из них 22 161 человек выздоровел, 457 пациентов умерли. С марта 2020 года в регионе введен режим повышенной готовности, с мая - масочный режим, который необходимо соблюдать в общественном транспорте, в торговых центрах, других местах массового скопления людей.