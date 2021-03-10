Хинштейн предложил запретить журналистам приближаться к правоохранителях на митингах

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн предложил запретить журналистам вплотную приближаться к сотрудникам правоохранительных органов, работающим на массовых акциях.

"Когда журналисты практически висят на руках у сотрудников спецполков УМВД или омоновцев, то, конечно, это ни в какие ворота не лезет", - сказал Хинштейн на расширенном заседании комитета, посвященном обеспечению безопасности журналистов в ходе массовых мероприятий.

По его мнению, решением мог бы стать "какой-то периметр, условно говоря, ближе которого журналист не должен приближаться к сотруднику правоохраны, находясь на массовой акции".

"Особенно, если речь идет об акции несанкционированной, - полметра, метр", - считает парламентарий. Депутат уверен, что, с одной стороны, такая мера "гарантирует абсолютную безопасность" для журналиста. "Ему ничто не угрожает в этой ситуации. С другой стороны, это не создает никакой провокативной ситуации", - отметил Хинштейн.