В МЧС считают, что законопроект об оправданном риске даст правовую защищенность спасателям

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Принятие закона, закрепляющего понятия "оправданный риск" и "крайняя необходимость" для спасателей и запрещающего привлекать их к ответственности в случае гибели граждан, позволит обеспечить их правовую защищенность во время ликвидации последствий ЧС. Об этом сообщил в среду статс-секретарь - замглавы МЧС РФ Алексей Серко.

"Законопроект закрепляет понятие "крайняя необходимость" при проведении аварийно-спасательных работ. Это позволит обеспечить правовую защищенность спасателей при проведении спасательных работ", - сказал он, представляя законопроект на комитете по безопасности в Государственной думе.

Серко пояснил, что действия спасателей в ходе ликвидации ЧС выходят за рамки общих требований трудового законодательства, которые не допускают деятельности в условиях угрозы для жизни и здоровья. "Хотя для спасателей предусмотрена специальная подготовка, оснащение и оборудование, реализация особых мер безопасности, тем не менее это не позволяет полностью исключить риски травмирования и гибели", - сказал замглавы МЧС. Он добавил, что такие риски обусловлены высокой степенью неопределенности обстановки в зоне ЧС, безальтернативностью мер по оказанию помощи пострадавшим. "Несмотря на неопределенность степени риска, направление спасателей является единственной возможностью оказать помощь людям и получить объективную информацию о масштабах и развитии ЧС", - сообщил Серко.

Законопроект устанавливает, что спасатели, а также руководители ликвидации чрезвычайных ситуаций, аварийно-спасательных служб и формирований не должны привлекаться к дисциплинарной или гражданско-правовой ответственности за причинение материального ущерба, вреда здоровью спасаемых людей, спасателей или их гибель "вследствие правомерных необходимых и достаточных действий или бездействия" в условиях оправданного риска и (или) в состоянии крайней необходимости. Поправки предлагается внести в федеральный закон "Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей".

Предыстория

Ранее в МЧС России поясняли, что закрепление трактовки понятия "оправданный риск" позволит спасателям выполнять свои обязанности в условиях правовой стабильности и защищенности, так как зачастую действия спасателей при ликвидации аварии выходят за рамки общих требований трудового законодательства по обеспечению безопасных условий труда. В качестве примера в МЧС приводили аварии в шахтах, при которых в условиях выхода из строя большинства штатных систем жизнеобеспечения, безопасности и мониторинга руководители спасательных операций не располагают объективной и достоверной информацией для оценки состояния горных выработок и прогнозирования возможных повторных взрывов. В министерстве заверили, что введение понятия "оправданный риск" при спасательных работах не освободит от ответственности руководителей спасательной операции в случае неправомерных и тем более несвоевременных действий.

В конце 2019 года законопроект размещался для общественного обсуждения на портале проектов нормативных правовых актов. В пояснительной записке обращалось внимание на тенденцию обвинения в гибели спасателей руководителей горноспасательных работ из-за необеспечения достаточных мер безопасности. В качестве примера приводилась авария на шахте "Распадская" в 2010 году: руководителя горноспасательных работ обвиняли как в гибели шахтеров, которых не успели спасти горноспасатели, так и в гибели спасателей, следовавших на аварийный участок.