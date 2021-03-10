Комитет Госдумы рекомендовал принять в I чтении законопроект о школьной медицине

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Комитет Госдумы по охране здоровья на заседании в среду рекомендовал депутатам принять в первом чтении законопроект о школьной медицине.

Речь идет об инициативе, которую внесла в Госдуму группа депутатов фракции "Единая Россия" в марте прошлого года. Среди авторов глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов и координатор партийного проекта "Новая школа", депутат Госдумы Алена Аршинова. Документ предлагает дополнить законы "Об основных гарантиях прав ребенка в РФ", "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" и "Об образовании в РФ" положениями, предусматривающими реализацию мероприятий по охране здоровья обучающихся.

Так, образовательные организации предлагается обязать признавать и соблюдать права детей в сфере охраны здоровья, обеспечивать оказание им первой помощи и допускать к занятиям физической культурой и спортом строго с учетом состояния их здоровья. При этом родителей учащихся предлагается обязать сообщать о том, что ребенку требуются особые условия для учебы, отдыха и занятий спортом.

Как отмечал ранее Морозов, внедрение четкой системы школьной медицины по стране "позволит выстроить учебный процесс, сберегающий здоровье учеников".

Ранее законопроект поддержали в кабмине, высказав к нему ряд замечаний. В частности, как отмечали в правительстве, в законопроекте необходимо уточнить, что именно понимается под мероприятиями по охране здоровья обучающихся, на кого возлагается ответственность за их выполнение. Кроме того, положение законопроекта об обязанности родителей сообщать образовательной организации информацию о состоянии здоровья ребенка нуждается в корректировке с учетом норм закона об основаниях и целях предоставления данных, составляющих врачебную тайну.