В работе "Ростелекома" произошел сбой

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Перебои в работе сервисов компании "Ростелеком" наблюдаются в крупных городах России в среду. Это следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

По информации сервиса, около 12:00 мск число жалоб достигало 800. Отмечается, что 93% пользователей не могут подключиться к интернету, у 4% наблюдается сбой в работе всех сервисов, 1% испытывает проблему с телевидением.

"Ростелеком" - российская телекоммуникационная компания. Предоставляет услуги местной и дальней телефонной связи, широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения, сотовой связи.