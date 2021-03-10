В РКН сообщили, что печать СМИ не обязательна на отличительном знаке журналиста на митинге

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Наличие печати СМИ на отличительном знаке журналиста, освещающего массовые мероприятия, не предполагается делать обязательным условием, так как учредителем СМИ может быть физическое лицо, у которого она может отсутствовать. Об этом сказал в среду заместитель руководителя Роскомнадзора Вадим Субботин на заседании Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи на тему "Обеспечение безопасности журналистов в ходе массовых мероприятий".

"Мы не стали здесь предусматривать наличие печати, потому что учредителем СМИ может быть физическое лицо, поэтому печать не всегда может быть. <...> Согласно закону, физическое лицо необязательно должно иметь печать", - пояснил замруководителя ведомства.

Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Бэлла Черкесова на заседании комитета заявила, что, чем конкретнее будут прописаны в законодательстве правила поведения журналистов на массовых мероприятиях, тем меньше будет злоупотреблений и со стороны правоохранительных органов, и со стороны журналистов. "Наверное, правильное предложение о том, чтобы прописать тот перечень документов, который сотрудники правоохранительных органов могут запрашивать у журналистов. Также поддержала бы предложение о нумерации удостоверений, что позволило бы вести некий учет", - сказала она. Ведение подобного реестра, считает представитель министерства, помогло бы снять часть проблем взаимодействия СМИ и правоохранителей. "Тут уже действительно юридически надо посмотреть, кто может вести этот реестр, но с нашей точки зрения как профильного министерства это было бы очень правильным, и какие-то проблемы помогло купировать", - отметила она.

Вступивший в силу закон "О внесении изменений в федеральный закон "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях" обязывает журналистов, присутствующих на публичных мероприятиях, использовать отличительный знак представителя СМИ. Ранее глава Союза журналистов России Владимир Соловьев сообщил ТАСС, что редакции СМИ будут изготавливать отличительные знаки самостоятельно по единому образцу.