Глава Минтруда сделал прививку от коронавируса

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщил, что привился от коронавируса. Об этом он сказал в среду на заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

"Я в принципе после прививки", - сказал глава Минтруда.

Массовая вакцинация взрослого населения началась в регионах России с 18 января. Россияне могут бесплатно привиться одной из двух зарегистрированных вакцин - "Спутником V" или "Эпиваккороной".

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 117,6 млн человек, более 2,6 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 4 351 553 случая заражения, выздоровели 3 945 527 человек, умерли 90 275. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.