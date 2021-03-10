В Совфеде поддержали принятые Роскомнадзором меры в отношении Twitter

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству, член Совета по развитию цифровой экономики при СФ Ирина Рукавишникова поддержала принятые Роскомнадзором меры в отношении социальной сети Twitter.

"Такие действия [нежелание удалять запрещенную информацию] должны пресекаться в корне. Роскомнадзор обязан мониторить все социальные площадки, принимать быстрые и адекватные меры, соразмерные причиняемому вреду или потенциальной опасности. Меры эти должны быть чувствительны для нарушителей, а не носить формальный характер", - сказала Рукавишникова ТАСС в среду.

Она подчеркнула, что любая социальная сеть, мессенджер или видеохостинг должны исполнять требования законодательства каждого суверенного государства, на территории которого они работают. "Нарушения, которые не устранила администрация социальной сети Twitter, проигнорировав все предупреждения и предписания Роскомнадзора, являются не просто несоблюдением каких-то абстрактных нормы закона, но создают прямую угрозу жизни и здоровью миллионов российских граждан. Ведь речь идет о призывах к суициду, информации о распространении наркотиков и детской порнографии", - сказала сенатор.

По ее мнению, данная информация представляет особую опасность, так как ее дальнейшее распространение никак со стороны администрации IT-гигантов не контролируется. "Характерная особенность социальных сетей - первоисточник публикации способен вирусно распространяться среди неограниченного количества пользователей", - отметила Рукавишникова.

1 февраля в России вступил в силу закон, согласно которому социальные сети должны самостоятельно выявлять и блокировать запрещенный контент. Соцсети обязаны незамедлительно принять меры по ограничению доступа к запрещенной информации. В случае отсутствия возможности самостоятельно оценить противоправность контента в течение суток администрация соцсети должна отправить данные в Роскомнадзор.