СМИ: противники "Спутника V" выложили номер телефона премьера Словакии в Facebook

ПРАГА, 10 марта. /ТАСС/. Пользователи из числа противников применения в Словакии российской вакцины от нового коронавируса "Спутник V" без регистрации в Европейском агентстве лекарственных средств (ЕМА) выложили номер мобильного телефона премьер-министра страны Игора Матовича в Facebook. Об этом сообщило в среду Словацкое радио .

Неизвестные пользователи сопроводили номер мобильного телефона премьера оскорбительной надписью, указывавшей на отрицательное отношение к усилиям политика, направленным на обеспечение населения Словакии вакциной "Спутник V". Администрация Facebook позднее удалила этот пост, уточнила радиостанция.

Первая партия "Спутника V" была доставлена в Словакию 1 марта. Разрешение на использование российской вакцины без регистрации в Евросоюзе выдало министерство здравоохранения республики. Против использования препарата без регистрации в ЕМА выступают две из четырех партий правительственной коалиции страны.

4 марта местные политики приветствовали начало экспертизы российской вакцины в Европейском агентстве лекарственных средств. Премьер Матович во вторник рекомендовал ЕМА перейти на круглосуточный режим работы в период пандемии, чтобы максимально сократить процесс регистрации вакцин в ЕС.