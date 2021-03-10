Хинштейн предложил указывать код региона в удостоверениях журналистов

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн предложил указывать код субъекта РФ в регистрационном номере удостоверения журналиста.

"Это может быть по аналогии с регистрационными знаками на автотранспорте - первые две цифры удостоверения будут означать тот субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано это СМИ или где эта редакция расположена по факту", - сказал он на расширенном заседании комитета, посвященном обеспечению безопасности журналистов в ходе массовых мероприятий.

"Очевидно, что такая нумерация должна быть", - добавил он, комментируя слова члена Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), главного редактора газеты "Московский комсомолец" Павла Гусева, который предложил указывать место выдачи удостоверения журналиста в самом документе.

Также Хинштейн отметил, что необходимо установить "сквозную нумерацию удостоверений", которая, по его мнению, может стать основой для будущих образцов единых документов журналистов.