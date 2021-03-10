Замедление работы Twitter в России коснется только фото- и видеоконтента

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Замедление трафика социальной сети Twitter касается фото- и видеоконтента и не относится к текстовой информации. Об этом сообщил журналистам в среду заместитель главы Роскомнадзора Вадим Субботин.

"С сегодняшнего дня Роскомнадзором приняты меры централизованного реагирования, а именно - замедление скорости работы сервиса. Замедление будет реализовано на 100% мобильного трафика и на 50% фиксированного трафика, - сказал он. - Механизм предполагает замедление передачи фото- и видеоконтента, без ограничения передачи текстовых сообщений. Таким образом, пользователи смогут беспрепятственно обмениваться сообщениями".

По его словам, при выборе механизма воздействия на компанию Twitter, Роскомнадзор исходил из цели минимизации неудобств для пользователей социальной сети.

Ограничения в отношении Twitter, отметил Субботин, будут действовать до удаления всей запрещенной информации. "Действия Роскомнадзора направлены на принуждение компании Twitter к выполнению российского законодательства с целью защиты пользователей, включая детей, от запрещенного контента, размещенного на платформе Twitter - вплоть до момента его полного удаления", - сказал Субботин.

Он также подчеркнул, что Роскомнадзор располагает всеми основаниями для полной блокировки Twitter, но надеется на конструктивную позицию компании. Замглавы ведомства напомнил, что Роскомнадзор неоднократно предупреждал компанию о необходимости соблюдения законодательства РФ, однако компания требования проигнорировала.

Основания для блокировки

В настоящее время более 3 тыс. материалов, содержащих запрещенную информацию, остаются неудаленными со стороны Twitter. В это число, сказал Субботин, входят такие категории запрещенной информации, как материалы с порнографическим изображением несовершеннолетних; материалы, содержащие информацию о способах совершения суицидов; прямые призывы к совершению самоубийств несовершеннолетних.

"В том числе, призывы к совершению самоубийств 3 марта текущего года. Как известно, в этот день были совершены попытки суицида со стороны детей, которые, к счастью, были своевременно предотвращены", - подчеркнул Субботин. Призывы об удалении данной информации также проигнорировали.

Кроме того, Twitter не удаляет информацию о способах использования и изготовления наркотических веществ, психотропных веществ и прекурсоров. Материалы содержат прямые ссылки, в том числе на онлайн-магазины по продаже наркотиков.

"Практически ни одна соцсеть не позволяет себе игнорировать требование об удалении материалов указанных категорий. В настоящий момент компания Twitter не реагирует на требования российских властей в отношении удаления однозначно запрещенной информации. На основании действующего законодательства Роскомнадзор включил распространение информации Twitter в перечень угроз", - добавил он.