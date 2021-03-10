Число разбоев и грабежей снизилось на треть в Москве в 2020 году

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Количество грабежей и разбоев в столице снизилось в прошедшем году примерно на треть, а число краж - на 8%. Об этом говорится в видеоролике, показанным ГУ МВД по Москве в Московской городской думе перед выступлением начальника главка Олега Баранова.

Перед сотрудниками в период пандемии коронавируса стояла задача обеспечить в полном объеме введенные ограничительные меры и при этом сохранить полный контроль над криминогенной обстановкой. В результате удалось добиться серьезного снижения корыстно-насильственных преступлений. Грабежей - на 36 %, разбоев - на 35 %, краж - на 8 %", - говорится в ролике.

Число квартирных краж сократилось на 41 %.

Резко выросло число дистанционных преступлений в сфере безналичных платежей и мобильного банкинга. За год в Москве раскрыто 1679 подобных преступлений, совершенных ОПГ.