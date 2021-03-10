Сайты некоторых российских госорганов недоступны

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Сайты ряда государственных органов РФ недоступны в среду днем.
В частности, как убедились корреспонденты ТАСС, не открываются сайты правительства, Кремля, Следственного комитета, Роскомнадзора, Минэкономразвития, Совета безопасности, Минпромторга.
Сайт Совета Федерации работает с перебоями, проблема будет устранена в ближайшее время, сообщила пресс-служба верхней палаты парламента.
"Сайт Совета Федерации работает с перебоями. Причины сбоя устанавливаются, проблема будет устранена в ближайшее время", - говорится в сообщении.
Сбой наблюдался также на сайтах Госдумы и МВД, однако их работа была восстановлена. Ранее пользователи сообщили о сбое в работе интернет-оператора "Ростелеком".
Роскомнадзор в среду утром объявил о начале "первичного замедления" скорости работы Twitter в России в связи с тем, что сервис не удаляет запрещенный в стране контент. В ведомстве пообещали продолжить меры воздействия на соцсеть вплоть до ее блокировки.