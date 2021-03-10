Песков не заметил сбой в работе сайтов госорганов

"Я читал об этих сообщениях, - сказал он в беседе с журналистами в среду. - Мы не смогли их как-то подтвердить методом непосредственного апробирования, но, возможно, [произошли] какие-то сбои". "Наверное, Минсвязи (нынешнее название ведомства - Минцифры - прим. ТАСС) даст какие-то пояснения. Пока не имеем информации на этот счет", - сказал пресс-секретарь президента, отвечая на вопрос, не связывают ли в Кремле такие сбои с сообщениями о планах США осуществить кибератаки на внутренние системы российских властей, о чем информировала газета The New York Times.

Слова представителей СМИ о том, что прямо в момент данного разговора у большинства из них сохранялась проблема со входом на сайт Кремля, Песков решил проверить во время брифинга. "Нет, у нас все открывается. И правительство (сайт правительства РФ - прим. ТАСС) сейчас проверяю, я у компьютера сижу. Нет, все работает, - сообщил он по итогам. - Я сейчас сделал это, у меня работает".

Ранее сообщалось, что сайты ряда государственных органов РФ стали недоступны. В частности, как убедились корреспонденты ТАСС, не открывались сайты правительства, Кремля, Следственного комитета, Роскомнадзора, Минэкономразвития, Совета безопасности, Минпромторга. Сбой наблюдался также на сайтах Госдумы и МВД, однако их работа была восстановлена. Также пользователи сообщили о сбое в работе интернет-оператора "Ростелеком".

Роскомнадзор в среду утром объявил о начале "первичного замедления" скорости работы Twitter в РФ в связи с тем, что сервис не удаляет запрещенный в стране контент. В ведомстве пообещали продолжить меры воздействия на соцсеть вплоть до ее блокировки.