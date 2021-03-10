В Росгвардии предложили создать пул журналистов для освещения митингов

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Росгвардия предложила заранее определять журналистов, которые будут освещать массовые акции протеста. Об этом сообщил статс-секретарь - замдиректора ведомства Олег Плохой на заседании комитета Госдумы по обеспечению безопасности журналистов в ходе массовых мероприятий.

"Мы, конечно, заинтересованы, чтобы пул журналистов каким-либо образом, может даже определялся чуть раньше, чтобы мы выделяли своих представителей пресс-служб, которых бы знали, и тогда может быть лишние люди у нас не будут туда попадать", - сказал он.

Плохой предложил до митингов составлять списки журналистов, которые будут их освещать, и определять, где они будут стоять в ходе акции. "Мы не были бы против, не знаю насколько это применимо, чтобы расположение было достаточно компактным, чтобы мы понимали, что это - группа журналистов", - уточнил Плохой.

Кроме того, представитель Росгвардии предложил ввести координаторов со стороны правоохранительных органов и журналистского сообщества. Они бы решали, кто может работать на митинге, а кто нет.