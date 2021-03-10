Главред ТАСС: "островки безопасности" на митингах лишают журналистов возможности работать

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. "Островки безопасности" на массовых мероприятиях стали бы ограничением для журналистов, освещающих их проведение. Об этом главный редактор ТАСС Михаил Петров заявил в среду на заседании комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи на тему "Обеспечение безопасности журналистов в ходе массовых мероприятий".

"Если мы говорим о каких-то "островках безопасности" и так далее - это все лишает журналиста возможности работать. Мои коллеги-журналисты меня точно поддержат: невозможно удержать фотографа или телеоператора от того, чтобы он не лез в гущу событий. Конечно, он будет охотиться за лучшими кадрами. Конечно, если есть какие-то важные медийные персоны, журналисты будут бегать за ними и пытаться взять их комментарий, интервью и так далее: в этом суть работы журналиста, невозможно наблюдать за происходящим издалека, со стороны. И в этом смысле, как мне кажется, главный критерий здесь - это соблюдение журналистом норм, правил поведения, законов и так далее, все остальное становится дополнительным ограничением", - заявил Петров.

Он отметил, что на митингах ряд журналистов попадает в базы данных правоохранительных органов, оказавшись в объективах камер наблюдения. "Вот на эту проблему я отдельно хотел бы обратить внимание: если человек направлен на какую-то уличную акцию по работе для того, чтобы освещать ее, не хотелось бы потом сталкиваться с какими-то последствиями для него. При том, что он не совершал никаких правонарушений, но потом ему придется несколько раз объясняться, почему он оказался в тех или иных списках", - добавил главред ТАСС.

По его мнению, на митинге журналисту достаточно иметь четкое обозначение того, что он отправлен туда по заданию и выполняет свою работу. "Если он не совершает противоправные действия, то ему, по большому счету, не нужны дополнительные QR-коды, что-то еще. Он имеет право там находиться, он не нарушает общественный порядок, этого достаточно", - считает Петров.

Вступивший в силу закон "О внесении изменений в федеральный закон "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях" обязывает журналистов, присутствующих на публичных мероприятиях, использовать отличительный знак представителя СМИ. Ранее глава Союза журналистов России Владимир Соловьев сообщил ТАСС, что редакции СМИ будут изготавливать отличительные знаки самостоятельно по единому образцу.