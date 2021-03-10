В Росгвардии просят разобраться с подделкой удостоверений СМИ участниками незаконных акций

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Проблема фальсификации статуса журналиста на митингах и массовых мероприятиях в России стоит остро, в связи с чем необходимо четко определить ответственность за подделку документов, которые предъявляются представителями СМИ в ходе массовых мероприятий. Об этом заявил статс-секретарь - замдиректора Росгвардии Олег Плохой в ходе заседания комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи в среду.

"Неоднократно приходилось слышать от работников, принимающих участие в обеспечении безопасности соответствующих массовых мероприятий, что журналист, который занимал нейтральную позицию, выполнял свою функцию, вдруг начинает выкрикивать лозунги, начинает порой даже провоцировать сотрудников правоохранительных органов. Вот эти действия нам надо регламентировать, четко понять ответственность за их совершение - насколько мы можем в дальнейшем распространять статус журналиста, как мы будем обеспечивать безопасность журналистов именно в этой ситуации", - сказал он, поддерживав идею идентификации журналистов на массовых мероприятиях.

Замдиректора Росгвардии подчеркнул, что человек должен заранее определиться, в качестве кого он приходит на митинг: как журналист, который освещает событие, либо он выбирает роль активного участника несогласованной акции.