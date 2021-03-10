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Проблемы Twitter в России
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В Госдуме прокомментировали действия Роскомнадзора по замедлению трафика Twitter

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн отметил, что закон позволяет замедлять трафик и полностью блокировать интернет-ресурсы, нарушающие российское законодательство, подобные меры могут коснуться и других социальных сетей

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Закон позволяет замедлять трафик и полностью блокировать интернет-ресурсы, нарушающие российское законодательство, подобные меры могут коснуться и других социальных сетей. Об этом в среду заявил ТАСС глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн, комментируя действия Роскомнадзора по замедлению трафика Twitter.

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"Несомненно, это первый факт применения новой нормы закона. Дальше многое, практически все, будет зависеть от поведения самого Twitter. Если Twitter удаляет противоправной контент, то претензии к нему снимаются", - сказал Хинштейн.

По его словам, если сервис микроблогов будет и дальше игнорировать требования законодательства, государство будет принимать "еще более жесткие меры". "Закон, напоминаю, дает право не только частично замедлять трафик, но и полностью блокировать распространение информации. Дальше это будет касаться, конечно же, и других социальных сетей", - отметил депутат.

Он назвал замедление трафика Twitter адекватной мерой, напомнив, что сам является активным пользователем этой соцсети. "Мне обидно и жалко, как ситуация сейчас складывается. Но в то же время я прекрасно понимаю, что дальше терпеть и мириться с подобным отношением социальной сети нельзя", - убежден Хинштейн.

Член думского комитета по информполитике Антон Горелкин в свою очередь отметил, что санкций в отношении Twitter могло не быть, если бы соцсеть пошла на диалог с российскими властями. "В отличие от Twitter Facebook поддерживает коммуникацию, идет на конструктивный диалог, который, уверен, приведет к взаимно устраивающему решению. Если бы Twitter хотя бы пошел на переговоры, никаких жестких санкций в его отношении не было бы", - написал он в Telegram. При этом, по его словам, сервису микроблогов еще "не поздно согласиться на диалог". "Замедление трафика - это вынужденная крайняя мера", - заключил депутат.

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РоссияГорелкин, Антон ВадимовичХинштейн, Александр ЕвсеевичПроблемы Twitter в России
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