В Госдуме прокомментировали действия Роскомнадзора по замедлению трафика Twitter

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Закон позволяет замедлять трафик и полностью блокировать интернет-ресурсы, нарушающие российское законодательство, подобные меры могут коснуться и других социальных сетей. Об этом в среду заявил ТАСС глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн, комментируя действия Роскомнадзора по замедлению трафика Twitter.

"Несомненно, это первый факт применения новой нормы закона. Дальше многое, практически все, будет зависеть от поведения самого Twitter. Если Twitter удаляет противоправной контент, то претензии к нему снимаются", - сказал Хинштейн.

По его словам, если сервис микроблогов будет и дальше игнорировать требования законодательства, государство будет принимать "еще более жесткие меры". "Закон, напоминаю, дает право не только частично замедлять трафик, но и полностью блокировать распространение информации. Дальше это будет касаться, конечно же, и других социальных сетей", - отметил депутат.

Он назвал замедление трафика Twitter адекватной мерой, напомнив, что сам является активным пользователем этой соцсети. "Мне обидно и жалко, как ситуация сейчас складывается. Но в то же время я прекрасно понимаю, что дальше терпеть и мириться с подобным отношением социальной сети нельзя", - убежден Хинштейн.

Член думского комитета по информполитике Антон Горелкин в свою очередь отметил, что санкций в отношении Twitter могло не быть, если бы соцсеть пошла на диалог с российскими властями. "В отличие от Twitter Facebook поддерживает коммуникацию, идет на конструктивный диалог, который, уверен, приведет к взаимно устраивающему решению. Если бы Twitter хотя бы пошел на переговоры, никаких жестких санкций в его отношении не было бы", - написал он в Telegram. При этом, по его словам, сервису микроблогов еще "не поздно согласиться на диалог". "Замедление трафика - это вынужденная крайняя мера", - заключил депутат.