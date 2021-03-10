В Роскомнадзоре связали сбой в работе сайта с неполадками у "Ростелекома"

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Сбой в работе сайта Роскомнадзора связан с неполадками у оператора "Ростелеком", сообщил в среду заместитель руководителя ведомства Вадим Субботин в эфире радиостанции "Говорит Москва".

"Чинить сайт Роскомнадзора нет необходимости, это связано со сбоем оператора сети "Ростелеком". У других операторов сбоев нет. Сроки восстановления сайта Роскомнадзора зависят от "Ростелекома", - сказал он.

Субботин подчеркнул, что сбой в работе сайта не связан с начатым в среду замедлением скорости работы Twitter.

В среду днем стали недоступны сайты ряда органов власти, включая Роскомнадзор. Также пользователи сообщили о сбое в работе "Ростелекома", который в самой компании объяснили неполадками оборудования.

С 10 марта Роскомнадзор принял меры по первичному замедлению скорости работы Twitter на 100% мобильных и 50% стационарных устройств в связи с нарушением российского законодательства. В пресс-службе ведомства уточнили, что на 10 марта соцсеть не удалила 3 168 материалов с запрещенной информацией. При этом Роскомнадзором было направлено свыше 28 тыс. первоначальных и повторных требований об удалении противоправных ссылок и публикаций. В ведомстве добавили, что в случае игнорирования сервисом требований возможна его блокировка.

1 февраля в России вступил в силу закон, согласно которому социальные сети должны самостоятельно выявлять и блокировать запрещенный контент. Соцсети обязаны незамедлительно принять меры по ограничению доступа к запрещенной информации. В случае отсутствия возможности самостоятельно оценить противоправность контента в течение суток администрация соцсети должна отправить данные в Роскомнадзор.

"Ростелеком" - российская телекоммуникационная компания. Предоставляет услуги местной и дальней телефонной связи, широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения, сотовой связи.