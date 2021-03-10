В Минцифры объяснили причины проблем с доступом к сайтам некоторых российских госорганов

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Проблемы с доступом к ряду государственных сайтов не связаны с тем, что Роскомнадзор начал ограничивать трафик Twitter, а вызваны сбоями в работе маршрутизаторов, которые используются в сетях "Ростелекома". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минцифры РФ.

"Проблемы с доступом к ряду государственных и других сайтов связаны со сбоями в работе маршрутизаторов, используемых в сети ПАО "Ростелеком". Компания предпринимает необходимые меры по восстановлению работоспособности сети", - сказали в министерстве.

В Минцифры также уточнили, что по информации, полученной от "Ростелекома", временные проблемы с доступностью ряда сайтов не связаны с проводимыми Роскомнадзором техническими мероприятиями в отношении социальной сети Twitter.