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Пандемия COVID-19
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Власти Марокко одобрили применение вакцины "Спутник V"

В настоящее время стороны приступили к согласованию контракта

РАБАТ, 10 марта. /Корр. ТАСС Первин Мамед-заде/. Министерство здравоохранения Марокко одобрило использование российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщил в среду корреспонденту ТАСС торговый представитель РФ в Марокко Артем Цинамдзгвришвили.

"В Марокко состоялась регистрация сроком на один год в рамках ускоренной процедуры (Emergency Use Autorisation) российской вакцины против коронавируса "Спутник V" для применения на территории королевства", - сказал он.

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"Данное решение было озвучено министром здравоохранения Марокко Халедом Айт Талебом в ходе переговоров с руководством Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), организованных при содействии Торгового представительства России в Марокко с участием посла РФ Валерьяна Шуваева. В настоящее время стороны приступили к согласованию контракта о поставках вакцины", - добавил Цинамдзгвришвили.

По его словам, Торговым представительством совместно с РФПИ и посольством РФ в Марокко "велась регулярная работа по выстраиванию диалога с Минздравом королевства и проработке всего комплекса вопросов по регистрации вакцины "Спутник V".

"Учитывая роль королевства среди государств африканского континента, установление долгосрочного партнерства с марокканской стороной может стать существенным подспорьем в вопросе организации поставок российской вакцины "Спутник V" в другие страны Африки", - подчеркнул собеседник корреспондента ТАСС.

"Спутник V" входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений государственными регуляторами. На сегодняшний день "Спутник V", разработанный с участием РФПИ, зарегистрировали более 40 стран с общим населением свыше 1,1 млрд человек

По данным на вечер 8 марта, в Марокко с начала пандемии общее число инфицированных превысило 486 тыс. С 2 марта 2020 года, когда в королевстве был зафиксирован первый случай заражения, из-за коронавируса умерли 8,683 тыс. человек, выздоровели более 472 тыс. пациентов.

Теги
РоссияМароккоПандемия COVID-19
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