Писатели во Владимирской области предложили увековечить память Татьяны Поляковой

ВЛАДИМИР, 10 марта. /ТАСС/. Мемориальную доску писательнице Татьяне Поляковой предложили установить во Владимире, где она жила до последних дней. Об этом корреспонденту ТАСС рассказал председатель владимирского регионального отделения Союза писателей России Николай Лалакин.

Популярная российская писательница Татьяна Полякова умерла во Владимире 8 марта после продолжительной онкологической болезни. 10 марта во Владимире прошли ее похороны.

"Обязательно увековечим ее память. Мемориальная доска будет. [Место для доски] должна решать комиссия. Я думаю, организуем комиссию по наследию в Союзе писателей, и там поставлю вопрос", - сказал он.

В администрации Владимира ТАСС сообщили, что вопрос об увековечивании памяти писательницы будет рассматриваться в случае поступления соответствующих предложений от общественности.

Полякова родилась 14 сентября 1959 года во Владимире, где жила до последних дней. Она считалась звездой авантюрного детектива, по данным Российской книжной палаты, Татьяна Полякова постоянно входила в топ-10 самых издаваемых авторов России, в 2019 году автор заняла почетное пятое место, становилась обладательницей ряда литературных премий. По ее книгам сняты такие популярные фильмы как "Тонкая штучка" с Александрой Захаровой в главной роли и "Черта с два", сериалы "Как бы не так", "Строптивая мишень" и "Тень стрекозы".