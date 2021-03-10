Празднование семилетия "Крымской весны" пройдет без массовых торжеств

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 марта. /ТАСС/. Власти Крыма не планируют проведение массовых акций к седьмой годовщине воссоединения полуострова с Россией, сообщил журналистам председатель Госсовета республики Владимир Константинов.

"Мы сегодня с главой республики [Сергеем Аксеновым] это обсуждали, что эту неюбилейную дату мы не будем масштабировать. Тем не менее, мероприятия пройдут на должном уровне. Они будут касаться наших, уже сложившихся традиционных мероприятий. Здесь в здании Госсовета пройдут основные мероприятия, где мы, конечно, будем вспоминать очень важные вехи в истории и нашей республики, и Российской Федерации, мира", - сказал Константинов.

Спикер парламента отметил, что такое решение связано и с пандемией нового коронавируса, поскольку в республике снижаются темпы распространения инфекции и власти региона стараются сохранить эту тенденцию.

Крым и Севастополь вернулись в состав России после референдума, проведенного в марте 2014 года на фоне госпереворота на Украине. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса жителей полуострова, за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием.

Глава Крыма Сергей Аксенов 17 марта 2020 года, накануне празднования 6-й годовщины воссоединения полуострова с Россией, ввел в республике режим повышенной готовности из-за пандемии нового коронавируса. Большую часть праздничных мероприятий, готовившихся в прошлом году, отменили. Режим и запрет на проведение массовых акций действует до сих пор.