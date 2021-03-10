В Карелии проводят проверку после сообщения о пьянстве в пожарной части

ПЕТРОЗАВОДСК, 10 марта. /ТАСС/. Госкомитет Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения начал служебную проверку после сообщения о пьянстве на работе сотрудников пожарной части в Медвежьегорском районе. Об этом ТАСС сообщили в региональном ведомстве.

"Будут проанализированы все данные, информация. Ведется проверка, по итогам которой будут наказаны все виновные", - сказала собеседница агентства, добавив, что противопожарные отряды Карелии в районах относятся к ведению республиканского Госкомитета. Его руководство уже выехало в Медвежьегорск для разбирательства на месте.

О ситуации в медвежьегорской пожарной части (ПЧ-15) стало известно из обращения на имя председателя Госкомитета республики местного депутата Валерия Маганова. В тексте (он опубликован в соцсетях) говорится, что к нему обратились представители коллектива пожарных с жалобой на начальников пожарной части, отряда и его заместителя. По их словам, руководители и ряд сотрудников позволяют себе "внеуставные отношения, а также выпивают на службе", а на замечания реагируют угрозами увольнения или проблемами на службе.

Представители коллектива также сняли на видео, как перед Днем защитника Отечества руководители отмечали праздник спиртным на рабочем месте. В обращении сказано, что нетрезвым был и начальник части.

Как отметили в Госкомитете Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности, если изложенные факты подтвердятся, то руководство части будет уволено.

На прошлой неделе ГУ МЧС РФ по Карелии сообщало о резком увеличении количества пожаров и погибших от них в Медвежьегорском районе: с начала года там произошло 11 инцидентов, 10 из которых - в жилом секторе, погибли три человека, в том числе ребенок. Основными причинами возгораний становились неосторожное обращение с огнем и неправильное обращение с электроприборами.