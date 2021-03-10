Парламент Петербурга изучит компрометирующее фото с человеком, похожим на депутата Резника

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 марта. /ТАСС/. Комиссия по этике Законодательного собрания Санкт-Петербурга изучит обстоятельства, связанные с публикацией в СМИ фото с мужчиной, похожим на депутата Максима Резника. Снимок сделали в квартире, где проводился обыск по делу о наркотиках. Об этом на брифинге для журналистов в среду сообщил председатель городского парламента Вячеслав Макаров.

"В данной ситуации, безусловно, будет расследование со стороны правоохранительных органов. А то, что будет реакция, в том числе, от нашей комиссии по этике Законодательного собрания, это тоже однозначно", - сказал Макаров в ответ на вопрос журналиста.

Во вторник региональные СМИ сообщали о том, что в доме в центре Петербурга прошел обыск в квартире, где могли выращивать коноплю. Издания также опубликовали фотографии и видеоролики, на которых изображен похожий на депутата Резника мужчина, которого во время обыска правоохранители застали в этой квартире. Источник в правоохранительных органах подтвердил ТАСС факт проведения оперативных мероприятий. Об участии в них депутата городского парламента собеседник агентства не уточнил.

СМИ сообщали также о задержании Резника во вторник, однако в пресс-службе Заксобрания после просьбы прокомментировать соответствующие публикации журналистам заявили, что депутат находился на рабочем месте в Мариинском дворце.