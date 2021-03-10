Дума приняла в I чтении законопроект о расширении полномочий наблюдательных советов вузов

МОСКВА, 10 марта /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении правительственный законопроект, направленный на расширение полномочий наблюдательных советов вузов, являющихся автономными учреждениями, а также на нормативное закрепление особенностей формирования попечительских советов в государственных и муниципальных вузах, являющихся бюджетными учреждениями.

Поправки предлагается внести в закон "Об образовании в РФ". Как отмечают авторы инициативы, расширение полномочий наблюдательных советов образовательных организаций необходимо для повышения эффективности управления. Наблюдательный совет играет одну из ключевых ролей в управлении вузом, однако, как подчеркивают в кабмине, потенциал таких советов используется в недостаточной мере, так как возможность их участия в принятии стратегических решений, согласно действующим нормам, не предусмотрена.

В связи с этим законопроект предлагает отнести к компетенции наблюдательного совета вузов "рассмотрение и согласование программ развития образовательной организации, мониторинг их реализации". "При этом законопроектом предлагается отказаться от установления на законодательном уровне исчерпывающего перечня полномочий наблюдательного совета образовательной организации и предоставить возможность дополнять указанный перечень на уровне устава, что позволит создать более гибкую модель управления и оперативно реагировать на изменения внешней среды, в которой действуют образовательные организации", - отмечается в пояснительной записке к проекту.

Кабмин также предлагает закрепить в законе об образовании положения, касающиеся формирования попечительских советов в государственных и муниципальных вузах, являющихся бюджетными учреждениями. "К компетенции попечительского совета указанных организаций предлагается отнести рассмотрение и согласование программ развития образовательной организации высшего образования, мониторинг их реализации, а также решение иных вопросов, отнесенных уставом образовательной организации к его компетенции", - отмечают авторы инициативы. При этом нововведение не коснется вузов федеральных государственных органов, осуществляющих подготовку кадров в интересах обороны и безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка.