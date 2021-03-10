У Минздрава Испании нет данных о заключении контрактов на выпуск "Спутника V" в стране

МАДРИД, 10 марта. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Испании пока не располагает сведениями о заключении каких-либо соглашений по вопросу производства в королевстве российской вакцины от нового коронавируса "Спутник V". Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в среду в испанском ведомстве.

"Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, разработчик вакцины "Спутник V", ищет различные места в Европе, чтобы увеличить свои производственные мощности на случай, если вакцина получит одобрение [в ЕС], - заверили в Минздраве Испании. - Соглашения с несколькими европейскими компаниями уже обнародованы, и ведутся переговоры с несколькими лабораториями в ЕС". "На данный момент нам неизвестно о том, что был достигнут какой-либо контракт на производство в Испании", - уточнили в ведомстве.

В свою очередь министр промышленности, торговли и туризма Рейес Марото, комментируя возможность производства российской вакцины в королевстве, напомнила, что препарат "все еще не одобрен" Европейским агентством лекарственных средств. "В министерстве промышленности мы работаем с Минздравом, чтобы иметь возможность производить больше вакцин", - сказала глава ведомства в интервью телеканалу Antena 3.

Газета El Pais со ссылкой на источники в Минздраве Испании передала, что Испанское агентство по контролю за лекарственными средствами и медицинскими изделиями ведет переговоры с несколькими предприятиями, которые могли бы производить "Спутник V".

Во вторник руководитель испанской инвестиционной бизнес-группы IberAtlantic Педро Моуриньо заявил ТАСС, что компания участвует в переговорах о возможном производстве в Испании российской вакцины. Он не стал раскрывать подробностей, на какой стадии в настоящий момент находятся данные переговоры.

В конце февраля текущего года вице-премьер России Александр Новак по итогам межправительственной комиссии с Испанией по торгово-экономическому сотрудничеству сообщил, что РФ выразила готовность сотрудничать с королевством в области производства вакцины, а также в проведении совестных исследований по борьбе с коронавирусной инфекцией.