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Большинство сайтов российских государственных органов заработало после сбоя

Заработали, в частности, сайты Кремля, правительства, Роскомнадзора, Минпромторга, Минэкономразвития и Совета безопасности РФ
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Сайты большинства российских государственных органов восстановили работу после сбоя, произошедшего в среду днем.

В частности, как убедились корреспонденты ТАСС, заработали сайты Кремля, правительства, Роскомнадзора, Минпромторга, Минэкономразвития и Совета безопасности РФ. При этом по-прежнему не работает сайт Следственного комитета РФ.

Кроме того, ранее была восстановлена работа сайтов Госдумы и МВД.

Ранее сообщалось, что сайты ряда государственных органов РФ стали недоступны. Также пользователи сообщили о сбое в работе крупнейшего российского провайдера "Ростелеком".

В Минцифры уточнили, что проблемы с доступом к госсайтам связаны со сбоями у "Ростелекома" и добавили, что, согласно полученной от компании информации, временные проблемы с доступностью сайтов не связаны с проводимыми Роскомнадзором техническими мероприятиями в отношении социальной сети Twitter.

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