Росздравнадзор и "Круг добра" запускают горячую линию для консультаций и жалоб

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Фонд поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями "Круг добра" совместно с Росздравнадзором запускает горячую линию, которая заработает с 15 марта, для консультаций по тяжелым заболеваниям. Об этом сообщается в среду на сайте фонда.

"Все звонки будут приниматься операторами горячей линии Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения. Совместная горячая линия с Росздравнадзором заработает с 15 марта и будет функционировать до запуска персональной горячей линии фонда "Круг добра", - говорится в сообщении.

Позвонить на бесплатный номер можно будет круглосуточно из любого региона России. Специалисты смогут проконсультировать родителей и представителей детей с тяжелыми заболеваниями, в том числе и по вопросам необоснованных отказов в лекарственном обеспечении детей в регионах.

Фонд "Круг добра" был создан в январе 2021 года указом президента Владимира Путина. Среди приоритетных задач фонда - реализация дополнительного механизма организации и финансового обеспечения оказания медпомощи детям с жизнеугрожающими и тяжелыми хроническими заболеваниями, в том числе редкими, а также обеспечение таких детей лекарствами и медицинскими изделиями, включая не зарегистрированные в РФ.