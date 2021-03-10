Дума вводит условия освобождения от наказания за нарушение антикоррупционных норм

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Госдума в среду приняла в первом чтении правительственный законопроект о случаях, когда чиновники могут не нести ответственность за нарушение антикоррупционных запретов, ограничений и требований, допущенное по не зависящим от них обстоятельствам.

"Законопроектом предусмотрено, что физическое лицо освобождается от ответственности в случае, если несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, признается следствием не зависящих от него обстоятельств", - говорится в пояснительной записке.

Такими обстоятельствами будут признаваться "находящиеся вне контроля затронутого ими физического лица чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства, которых <...> нельзя было ожидать или избежать либо которые нельзя было преодолеть". К ним, в частности, предлагается отнести стихийные бедствия, пожар, эпидемии, забастовки, военные действия, террористические акты, запретительные или ограничительные меры, принимаемые государственными органами, в том числе иностранными. Ими не могут быть признаны "регулярно повторяющиеся и прогнозируемые события и явления, а также обстоятельства, наступление которых зависело от воли или действий физического лица, ссылающегося на наличие этих обстоятельств".

Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению должна будет установить причинно-следственную связь между возникновением таких обстоятельств непреодолимой силы и невозможностью соблюдения антикоррупционных ограничений: только в этом случае чиновник может быть освобожден от ответственности. Устанавливается, что госслужащий должен в срок не позднее месяца со дня прекращения действия не зависящих от него обстоятельств вновь обеспечить соблюдение указанных ограничений, запретов и требований.

Изменения предлагаются в ряд профильных законов, они коснутся судей, сенаторов и депутатов Госдумы, генпрокурора РФ и прокурорских работников, сотрудников таможни, военнослужащих, лиц, замещающих госдолжности субъектов РФ, членов избиркомов с правом решающего голоса, главы и служащих Банка России, глав муниципальных образований и местных администраций, депутатов заксобраний и выборных органов местного самоуправления, государственных гражданских и муниципальных служащих. Также их действие предлагается распространить на заместителя председателя и секретаря Совета Безопасности, главу и сотрудников СК РФ, сотрудников ОВД, на председателя, заместителя председателя и аудиторов Счетной палаты, уполномоченного по защите прав предпринимателей в РФ, сотрудников федеральной противопожарной службы, послов и постпредов РФ при международных организациях, финансовых уполномоченных и других. Аналогичные положения вводятся в отношении работников госкорпораций, госкомпаний и государственных внебюджетных фондов.

"Речь идет ни в коем случае не о том, чтобы освободить кого-то от уголовной ответственности за сами непосредственно коррупционные нарушения, если они будут выявлены: это вопрос, который уходит в суды. А вопросы, которые касаются второй стороны, - создания среды, противодействующей коррупции, - они будут уходить в комиссию, там будут принимать решение", - подчеркнул замминистра юстиции Андрей Логинов, представляя законопроект депутатам.