Петербургский архив представил альбом оцифрованных документов о войне

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 марта. /ТАСС/. Центральный государственный архив историко-политических документов (ЦГАИПД) Санкт-Петербурга выпустил альбом "Хранить вечно", в котором представлена часть оцифрованных документов по истории Великой Отечественной войны. Проект презентовал на пресс-туре ТАСС председатель городского архивного комитета Санкт-Петербурга Петр Тищенко.

"Мы в этот день делаем подарок всем горожанам, всем пользователям архивов предоставляем возможность бесплатного дистанционного доступа к архивным документам, которые к сегодняшнему дню оцифрованы", - сказал Тищенко.

Он отметил, что на сегодняшний день уже оцифровано 82 тыс. дел, что составляет 5% от общего массива данных архивов города.

Как пояснил директор ЦГАИПД СПб Владимир Тарадин, в 2021 году в рамках проекта планируется оцифровать более 350 тыс. документальных источников, которые будут доступны на портале "Архивы Санкт-Петербурга". Масштабная оцифровка документальных свидетельств военного периода приурочена ко Дню архивов, который ежегодно отмечается 10 марта. Будут оцифрованы фонды Ленинградского штаба партизанского движения, Политотдела Ленинградской армии народного ополчения, Штаба истребительных батальонов УНКВЛ Пенинградской области, документы о злодеяниях немецко-фашистских захватчиков.

Также в ходе пресс-тура была представлена выставка "Они защищали тебя, Ленинград", которая рассказывает о рассекреченных документах, посвященных партизанскому движению в Ленинградской области в ходе Великой Отечественной войны. Как рассказала ТАСС главный архивист ЦГАИПД Анна Зыкова, выставка была подготовлена к 75-летию Победы, однако из-за пандемии была приостановлена и возобновлена только в 2021 году. На ней демонстрируются подлинники распоряжений, фотодокументы, медали и ордена военного периода.

В Центральном государственном архиве историко-политических документов города (бывший Ленинградский партийный архив) представлено одно из собраний архивных документов в РФ. Архив хранит около 3,5 млн дел бывших партийных и комсомольских органов и организаций Ленинграда и Ленобласти, документов периода Великой Отечественной войны 1941-1945 и блокады Ленинграда. Архив проводит работу по популяризации своих фондов и обеспечению доступа граждан к архивным документам, благодаря чему многие документы по истории войны уже рассекречены и доступны широкому кругу пользователей.