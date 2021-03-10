В России хотят продлить дистанционный прием заявлений в центры занятости до 30 июля

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Минтруд РФ разработал проект о продлении сроков дистанционного приема заявлений в центры занятости до 30 июля 2021 года. Документ опубликован в среду на портале проектов нормативных правовых актов.

"Проектом постановления предусматривается установить срок действия временных правил - 30 июля 2021 года", - следует из пояснительной записки к документу.

В настоящее время порядок дистанционного приема заявлений в центры занятости действует до 31 марта.

Как сообщили в Минтруде журналистам, регистрация безработных без визита в центр занятости стала возможной в начале апреля прошлого года в связи с эпидобстановкой, все необходимые справки и выписки служба занятости собирала из государственных информационных систем. "Сейчас временный порядок продолжает действовать и, если регион с учетом специфики локального рынка труда принял решение о дистанционной регистрации, гражданин может подавать свои документы онлайн", - добавили в министерстве.

Там напомнили, что ведется работа над проектом новой редакции закона о занятости населения, прорабатывается дистанционное предоставление услуг для безработных граждан.