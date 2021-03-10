Законопроект о праве получать несколько квалификаций в профобразовании приняли в I чтении

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении правительственный законопроект, направленный на совершенствование регулирования применения профессиональных стандартов в сфере профессионального образования.

Согласно документу, основные профессиональные образовательные программы в части профессиональных компетенций должны разрабатываться организациями, осуществляющими образовательную деятельность, на основе профессиональных стандартов. При этом такие программы смогут включать в себя компетенции, отнесенные к одной или нескольким профессиям, специальностям, направлениям подготовки или их укрупненным группам. Таким образом, законопроект предусматривает возможность получения обучающимися нескольких квалификаций в рамках освоения ими основных профессиональных образовательных программ.

Предполагается, что новые нормы вступят в силу с 1 сентября 2021 года.

Как отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, при принятии закона вузы получат больше автономии в выборе образовательных программ, что позволит быстрее реагировать на изменения на рынке труда. "Изменения на рынке труда сегодня происходят быстрее, чем студент успевает получить диплом. Поэтому важно, чтобы и у вузов, в задачи которых входит подготовка востребованных работодателем кадров, и у студентов, которым важно получить в будущем работу по специальности, была возможность быстрее адаптироваться к новым условиям", - подчеркнул Володин.