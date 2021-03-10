Pfizer/BioNTech доставит в ЕС дополнительно 4 млн доз вакцины до конца марта

БРЮССЕЛЬ, 10 марта. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) заключила соглашение с американской компанией Pfizer и ее германским партнером BioNTech о доставке дополнительных 4 млн доз вакцины от нового коронавируса до конца марта. Об этом сообщили в среду в ЕК.

"Еврокомиссия достигла соглашения с компанией BioNTech-Pfizer о поставке еще 4 млн доз вакцин от COVID-19 для государств-членов в ближайшие две недели, чтобы бороться с очагами [инфекции] и облегчить свободное передвижение [граждан]", - говорится в заявлении ЕК.

Как поясняется в документе, под очагами имеются в виду регионы, где "за последние недели резко возросло число заражений и госпитализаций, что привело к принятию государствами-членами жестких мер и даже в некоторых случаях введению нового пограничного контроля". Это Тироль в Австрии, Ницца и Мозель во Франции, Больцано в Италии и некоторые части Баварии и Саксонии в Германии.

В настоящее время Еврокомиссия заключила контракты на поставку вакцин от шести европейских и американских производителей, из которых в пользование поступили и поручили одобрение Европейского агентства лекарственных препаратов (EMA) три: американо-германского консорциума Pfizer - BioNTech, американской компании Moderna и британско-шведской AstraZeneca. 17 февраля ЕК объявила, что одобрила второй контракт с американской компанией Moderna на поставку дополнительных 300 млн доз вакцины от нового коронавируса.

При этом в реальности в первом квартале 2021 года Евросоюз получит почти втрое меньше вакцины, чем ожидалось, в связи с нехваткой производственных возможностей у всех поставщиков и в результате проблем логистики. По оценкам Еврокомиссии, с начала января по конец марта 27 стран ЕС получат порядка 106 млн доз вакцины, и лишь во втором квартале Брюссель предполагает вывести поставки на расчетный уровень в 300 млн доз за три месяца.