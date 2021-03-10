Сбой у "Ростелекома" не повлиял на работу крупнейших российских банков

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Сбой в работе крупнейшего российского провайдера "Ростелеком", из-за которого были недоступны ряд госсайтов, не повлиял на работу крупнейших российских банков. Все сервисы кредитных организаций функционируют в штатном режиме, свидетельствуют результаты опроса банков, проведенного ТАСС.

"Все системы банка работают в штатном режиме", - ответили в пресс-службе Сбербанка на запрос ТАСС.

В Московском кредитном банке (МКБ) сообщили, что организация пользуется услугами нескольких провайдеров, что позволяет исключить подобные риски.

"В целях обеспечения бесперебойности работы наших систем и сервисов мы предусмотрели в нашем ИТ-контуре резервирование каналов. Кроме того, мы работаем с несколькими провайдерами, что позволяет в случае возникновения проблем у одного из них, переключать трафик на других", - отметил ИТ-директор МКБ Алексей Карпунин и добавил, что все системы работают без сбоев.

Также об отсутствии каких-либо существенных сбоев сообщили ТАСС в банках "Открытие", "Хоум кредит" и "Тинькофф".

Ранее в среду сообщалось, что сайты ряда государственных органов РФ стали недоступны. Также пользователи сообщили о сбое в работе YouTube, Google, "Яндекса".

Позже в Минцифры уточнили, что проблемы с доступом к госсайтам связаны со сбоями у "Ростелекома" и добавили, что, согласно полученной от компании информации, временные проблемы с доступностью сайтов не связаны с проводимыми Роскомнадзором техническими мероприятиями в отношении социальной сети Twitter.