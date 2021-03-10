В Минздраве назвали четыре фактора риска развития неинфекционных заболеваний

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Неинфекционные заболевания на сегодняшний день остаются лидирующей причиной смертности. Основными факторами риска их возникновения являются потребление табака, алкоголя, низкая физическая активность и неправильное питание, рассказал в среду заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай.

"Если раньше доминирующее положение в плане вклада в смертность и продолжительность жизни имели инфекционные заболевания, то сейчас это неинфекционные заболевания, - сказал он во время дискуссии "Не ковидом единым: международное признание опыта России в борьбе с неинфекционными заболеваниями". - Неинфекционные заболевания в подавляющем большинстве случаев определяются факторами риска. Этих факторов риска довольно мало: потребление табака, потребление алкоголя, низкая физическая активность, нерациональное питание. Эти четыре фактора риска вносят основной вклад в развитие неинфекционных заболеваний".

Салагай отметил, что существуют эффективные модели борьбы с факторами риска, некоторые из которых внедрены в России. Например, был принят комплексный антитабачный закон, а также различные меры по снижению потребления алкоголя. "Но мы должны понимать, что риски будут появляться и дальше", - добавил он.

Замглавы Минздрава также отметил, что если учитывать сегодняшнюю ситуацию с пандемией, то неинфекционные заболевания также являются серьезным фактором риска неблагоприятного исхода при COVID-19. Комментируя мнение, что курение (в частности, горячий дым) может убить коронавирус, Салагай ответил, что "дым курильщика прежде всего убивает самого курильщика".

"Есть две части этой проблемы. Первая часть, которая дискутируется, связана с этим: чаще или нет заболевают [курильщики]? Почему это вызывает дискуссию? Потому что сама структура этой когорты курильщиков в разных странах разная. Где-то курильщики более молодые, где-то более старшего возраста, где-то с сопутствующими проблемами. Поэтому эта дискуссия идет. Но в чем сходятся на текущий момент исследователи - риск смерти выше у курильщика, если он все-таки заболел, риск попадания в реанимацию выше", - пояснил Салагай, добавив, что пандемия может стать хорошим поводом для того, чтобы отказаться от табака.