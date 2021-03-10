"ВКонтакте" планирует запустить "Клипы" отдельным приложением

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. "ВКонтакте" планирует запустить сервис коротких видеороликов "Клипы" отдельным приложением в мае, рассказал ТАСС источник в компании.

Сервис "Клипы" был запущен как часть "ВКонтакте" в июне 2020 года. В первом квартале 2021 года дневная аудитория "Клипов", по данным соцсети, составляет более 16 млн пользователей, месячная - более 43 млн. Для сравнения, ближайший конкурент - TikTok - насчитывает почти 10 млн суточной аудитории, и более 29 млн - месячной, согласно данным Mediascope за декабрь 2020 года.

По словам собеседника агентства, запуск отдельного приложения необходим, например, для того, чтобы поэкспериментировать с широкой аудиторией проекта, оценив возможную интеграцию с другими сервисами и продуктами экосистемы. Кроме того, "Клипы" получат больше возможностей по привлечению новых пользователей. Также создатели контента смогут лучше сфокусироваться на творчестве благодаря техническим особенностям приложения.

Запуск отдельного приложения запланирован на май 2021 года. При этом, как уточняет собеседник агентства, "Клипы" останутся частью приложения "ВКонтакте".

В пресс-службе соцсети запуск приложения и его сроки ТАСС не прокомментировали.