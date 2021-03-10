"Ростелеком" восстановил работу после сбоя

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. "Ростелеком" восстановил работу сети и доступ к ряду государственных и других сайтов после сбоя. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"В 14:45 работоспособность сети восстановлена. Сайты госорганов доступны. Причины сбоя изучаются, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем", - сказали в компании.

10 марта в работе сервисов компании "Ростелеком" наблюдались перебои в крупных городах России. Согласно данным сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, в 13:20 мск число жалоб достигло почти 2 900, на данный момент сервис фиксирует порядка 700 жалоб. Отмечается, что 91% пожаловавшихся пользователей не могут подключиться к интернету, у 6% наблюдается сбой в работе всех сервисов, 2% испытывает проблему с телевидением.

"Ростелеком" - российская телекоммуникационная компания. Предоставляет услуги местной и дальней телефонной связи, широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения, сотовой связи.