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Пандемия COVID-19
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Путин обсудил с премьер-министром Люксембурга возможные поставки "Спутника V"

Политики уделили особое внимание вопросам налаживания сотрудничества в сфере противодействия распространению коронавирусной инфекции

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Возможные поставки российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в Люксембург стали одной из тем телефонного разговора президента России Владимира Путина с премьер-министром Великого Герцогства Ксавье Беттелем в среду.

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Как сообщила пресс-служба Кремля, Беттель позвонил российскому лидеру. "Особое внимание уделено вопросам налаживания сотрудничества в сфере противодействия распространению коронавирусной инфекции, включая возможные перспективы поставок в Люксембург российской вакцины "Спутник V", - отметили в пресс-службе.

В Кремле уточнили, что также были "обсуждены актуальные темы двусторонней повестки дня". "Подтвержден обоюдный настрой на развитие политических контактов, торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей", - подчеркнули в пресс-службе президента РФ. Во время разговора "отмечен традиционно дружественный и конструктивный характер российско-люксембургского взаимодействия, в том числе в контексте исполнившегося на днях 130-летия установления дипломатических отношений".

"Затронуто также текущее положение дел в диалоге между Россией и Европейским союзом", - добавили в Кремле. 

Теги
Путин, Владимир ВладимировичЛюксембургРоссияБеттель, КсавьеПандемия COVID-19
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