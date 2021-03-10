Комитет Думы проработает вопрос об ответственности за незаконную выдачу удостоверений СМИ

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи проработает вопрос об ответственности за незаконную выдачу и использование журналистских удостоверений. Об этом в среду сообщил глава комитета Александр Хинштейн.

"Встал сегодня вопрос, и комитет берет его в проработку, об установлении ответственности за незаконную выдачу и использование удостоверений сотрудников СМИ", - сказал Хинштейн, выступая на расширенном заседании комитета, посвященном обеспечению безопасности журналистов на массовых акциях.

Парламентарий также отметил актуальность правового регулирования деятельности блогеров и иностранных СМИ, корреспонденты которых не регистрируются в России. "И регистрация СМИ по нашему законодательству, и аккредитация иностранных корреспондентов являются процедурами сугубо добровольными. Мы ни в коей мере не предлагаем сделать это обязательным. Но то, что этот вопрос требует своего регулирования, очевидно", - считает депутат.