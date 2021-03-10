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Пандемия COVID-19

В Финляндии разрешили прививать вакциной AstraZeneca людей старше 70 лет

Национальная группа экспертов по вакцинации сообщила, что данные исследований, полученных из Шотландии и Англии, свидетельствуют о том, что после первой дозы AstraZeneca дает пожилым такую же сильную защиту, как и вакцина компаний Pfizer и BioNTech

ХЕЛЬСИНКИ, 10 марта. /ТАСС/. Национальная группа экспертов по вакцинации Финляндии изменила действующую рекомендацию и подтвердила возможность использования вакцины британско-шведской компании AstraZeneca для людей старше 70 лет. Об этом сообщил в среду финский Национальный институт здравоохранения и социального развития.

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"Группа экспертов по вакцинации, назначенная институтом, констатирует, что с этого момента вакцину AstraZeneca можно применять также людям старше 70 лет. Данные исследований, полученных за прошедшие недели из Шотландии и Англии, свидетельствуют о том, что после первой дозы AstraZeneca дает пожилым такую же сильную защиту, как и вакцина американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech. Поэтому причин сохранять ограничения по возрасту для использования этой вакцины больше нет", - говорится в сообщении.

Ранее препарат от AstraZeneca не рекомендовалось использовать для вакцинации людей старше 70 лет.

В Финляндии используются вакцины производства Pfizer и BioNTech, AstraZeneca, а также компании Moderna.

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ФинляндияПандемия COVID-19
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