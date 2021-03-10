В Финляндии разрешили прививать вакциной AstraZeneca людей старше 70 лет

ХЕЛЬСИНКИ, 10 марта. /ТАСС/. Национальная группа экспертов по вакцинации Финляндии изменила действующую рекомендацию и подтвердила возможность использования вакцины британско-шведской компании AstraZeneca для людей старше 70 лет. Об этом сообщил в среду финский Национальный институт здравоохранения и социального развития.

"Группа экспертов по вакцинации, назначенная институтом, констатирует, что с этого момента вакцину AstraZeneca можно применять также людям старше 70 лет. Данные исследований, полученных за прошедшие недели из Шотландии и Англии, свидетельствуют о том, что после первой дозы AstraZeneca дает пожилым такую же сильную защиту, как и вакцина американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech. Поэтому причин сохранять ограничения по возрасту для использования этой вакцины больше нет", - говорится в сообщении.

Ранее препарат от AstraZeneca не рекомендовалось использовать для вакцинации людей старше 70 лет.

В Финляндии используются вакцины производства Pfizer и BioNTech, AstraZeneca, а также компании Moderna.