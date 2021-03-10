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В Румынии началась кампания по сокращению использования частного автотранспорта

Министр окружающей среды Барна Танцош предложил румынам отправляться на работу по пятницам на общественном транспорте, велосипедах, электрических самокатах или пешком

БУХАРЕСТ, 10 марта. /ТАСС/. Министерство окружающей среды, водных и лесных ресурсов Румынии объявило в среду о запуске кампании "Зеленая пятница". Ее цель - побудить граждан отказаться от использования частных автомашин по пятницам, способствуя таким образом уменьшению уровня загрязнения окружающей среды.

Министр Барна Танцош подчеркнул на пресс-конференции, что более 60% загрязнения воздуха в крупных городах страны вызвано автотранспортом, и предложил румынам отправляться на работу по пятницам на общественном транспорте, велосипедах, электрических самокатах или пешком.

"Конечно, за несколько дней мы не превратим Бухарест в Амстердам или Брюссель, - сказал он. - Но это лишь начало, и мы предлагаем каждому сделать усилие по сокращению загрязнения в своем городе".

По словам министра, эта инициатива обращена в первую очередь к сотрудникам госучреждений. Тем из них, кто решит воспользоваться общественным транспортом, поездку оплатят, а владельцам электрических машин обеспечат места для парковки.

Инициативу поддержал премьер-министр Флорин Кыцу, который заверил журналистов, что в предстоящую пятницу отправится на работу без машины. "И в течение недели я часто хожу на работу пешком, когда хорошая погода, - сказал он. - Для меня в этом нет ничего нового. Если пойдет снег, то просто оденусь теплее".

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