В Румынии началась кампания по сокращению использования частного автотранспорта

БУХАРЕСТ, 10 марта. /ТАСС/. Министерство окружающей среды, водных и лесных ресурсов Румынии объявило в среду о запуске кампании "Зеленая пятница". Ее цель - побудить граждан отказаться от использования частных автомашин по пятницам, способствуя таким образом уменьшению уровня загрязнения окружающей среды.

Министр Барна Танцош подчеркнул на пресс-конференции, что более 60% загрязнения воздуха в крупных городах страны вызвано автотранспортом, и предложил румынам отправляться на работу по пятницам на общественном транспорте, велосипедах, электрических самокатах или пешком.

"Конечно, за несколько дней мы не превратим Бухарест в Амстердам или Брюссель, - сказал он. - Но это лишь начало, и мы предлагаем каждому сделать усилие по сокращению загрязнения в своем городе".

По словам министра, эта инициатива обращена в первую очередь к сотрудникам госучреждений. Тем из них, кто решит воспользоваться общественным транспортом, поездку оплатят, а владельцам электрических машин обеспечат места для парковки.

Инициативу поддержал премьер-министр Флорин Кыцу, который заверил журналистов, что в предстоящую пятницу отправится на работу без машины. "И в течение недели я часто хожу на работу пешком, когда хорошая погода, - сказал он. - Для меня в этом нет ничего нового. Если пойдет снег, то просто оденусь теплее".