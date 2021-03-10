В Росмолодежи надеются, что форум "Экосистема" станет постоянным

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Молодежный форум "Экосистема", который впервые пройдет в Вологодской области 23-27 мая, может стать постоянным. Об этом сообщил в среду на пресс-конференции в ТАСС руководитель Росмолодежи Александр Бугаев.

"Для нас этот форум первый, но, уверен, не последний. Экологическая тематика очень важная, площадки, охватывающей значительную часть спектра молодежного экологического движения, до данного момента не было. Я очень надеюсь, что данный форум займет свое достойное место в линейке форумов Росмолодежи", - сказал Бугаев.

По его словам, мероприятие предполагает насыщенную научную программу, в работе форума примут участие представители власти, бизнеса и волонтеры-экологи. "Форум носит прикладной характер, по его результатам будут выработаны конкретные рекомендации, которые лягут в основу нашей работы с экологическими организациями и научным сообществом", - подчеркнул Бугаев.

Он добавил, что в рамках форума будут распределяться гранты на молодежные проекты в сфере охраны окружающей среды. "В 2020 году 58 проектов экологической направленности так или иначе получили поддержку Росмолодежи на общую сумму более 38 млн рублей", - отметил он.

Бугаев сообщил, что форум пройдет в смешанном формате. "Более 3,5 тыс. зрителей мы рассчитываем увидеть на этом форуме, может, и больше", - резюмировал глава ведомства.

Всероссийский молодежный экологический форум "Экосистема" впервые пройдет под эгидой Росмолодежи 23-27 мая 2021 года в Вологодской области. Основными образовательными направлениями мероприятия станут экологичное потребление, сохранение окружающей среды, переработка ТБО, "зеленый" бизнес и экотуризм.