За последние 10 лет в России предотвратили 200 терактов

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Спецслужбы и правоохранительные органы за 10 лет предотвратили в России 200 терактов, сообщил директор ФСБ, председатель Национального антитеррористического комитета Александр Бортников.

"За последние 10 лет не допущено около 200 терактов. Очевидно, речь идет о тысячах спасенных жизней", - сказал он в интервью "Российской газете", опубликованном на сайте издания в среду. По его словам, если в 2010 году предотвращалось всего 10% таких атак, то в 2018-м - уже около 80%, а в 2020-м - 96%.

Директор ФСБ сообщил, что за этот же период количество совершенных в стране преступлений террористической направленности, носящих насильственный характер, таких как взрывы, захваты заложников, убийства, снизилось в 260 раз - с 779 в 2010 году до 3 в 2020 году.

Бортников сообщил, что проделана огромная работа в рамках принятых НАК межведомственных комплексных планов по противодействию нелегальному обороту средств поражения, а также финансированию терроризма, что существенно сократило ресурсную базу терроризма. "Только в 2020 году из незаконного оборота изъято около 600 единиц огнестрельного оружия, 134 самодельных взрывных устройства, свыше 100 тыс. патронов, а также более 3 тыс. мин, гранат и иных боеприпасов. Росфинмониторинг заблокировал финансовые активы более 1,2 тыс. лиц, подозреваемых в причастности к терроризму, на общую сумму свыше 57 млн руб. В целом, пресечены 184 канала финансирования этой преступной деятельности", - сказал Бортников.

Он отметил, что "в отдельно взятой стране, например, в России, добиться снижения количества террористических посягательств до единичных проявлений, не допустить при этом совершения масштабных терактов с большим числом жертв, пресекая подавляющее большинство таких преступлений на стадии подготовки, - вполне реальная задача, которая успешно решается нами".

Ситуация на Северном Кавказе

Все главари бандгрупп, действовавших на Северном Кавказе, ликвидированы, сообщил Бортников.

"Скоординированная НАК деятельность органов безопасности и сил правопорядка позволила стабилизировать ситуацию на Северном Кавказе. К сегодняшнему дню ликвидированы основные очаги террористической активности и все бандглавари", - сказал он.

Глава ФСБ напомнил, что комплекс реализованных под руководством Федерального оперативного штаба специальных и боевых мероприятий закончился в прошедшем январе уничтожением остатков банды Бютукаева. "Согласованными действиями подразделений федеральных и республиканских силовых структур нейтрализованы террористы, причастные к взрыву в аэропорту Домодедово, нападению на Дом печати в Грозном, ряду других терактов и иных преступлений против граждан России", - сказал он.

Международные террористические организации

Российские спецслужбы располагают данными о 4,5 тыс. россиян, ранее вступивших в ряды международных террористических организаций (МТО) за рубежом (в Сирии и Ираке), рассказал Бортников.

"Ведется розыск и обеспечивается неотвратимость наказания всех без исключения боевиков, в том числе возвращающихся в Россию из "горячих точек", вербовщиков, а также лиц, создающих каналы переброски бандитов и финансирования террористической деятельности. Уже установлены около 4,5 тыс. россиян, отправившихся за рубеж для участия в боевых действиях на стороне МТО", - сообщил Бортников.

По его словам, действующая система противодействия терроризму позволяет заблаговременно выявлять и пресекать устремления террористов. "В России они практически приравнены к военным преступникам", - напомнил он.

Кроме того, принятыми за последние годы мерами не допущен выезд в зоны высокой террористической активности еще более 200 человек.

"Проводятся оперативные мероприятия в миграционных потоках. За организацию каналов нелегальной миграции в течение восьми лет осуждены свыше 1 тыс. человек", - сообщил глава НАК.

70 террористических ячеек

Российские спецслужбы в минувшем году пресекли деятельность более 70 террористических ячеек в России, рассказал Бортников.

"ФСБ регулярно выявляет и ликвидирует террористические ячейки в различных регионах страны. В 2020 году таковых было 71", - сообщил председатель НАК. "В числе наших приоритетов - вскрытие спящих ячеек террористических и экстремистских организаций, а также противодействие боевикам-одиночкам, атаки которых в последнее время произошли уже во многих государствах мира. В целом же организована повседневная системная и адресная профилактическая работа по недопущению воссоздания сети и пособнической базы бандподполья, а также по борьбе с террористической идеологией", - отметил Бортников.

При этом он подчеркнул, что ликвидация боевиков - "это уже крайняя мера". "Наша ключевая задача, и об этом не раз говорил президент, действовать на упреждение, не допуская вовлечения в террористическую деятельность новых лиц, в первую очередь молодежи", - подчеркнул Бортников.

"Мы видим, что противник, здесь я имею в виду как собственно МТО (международные террористические организации), так и зарубежные идеологические, финансовые и разведцентры, тоже активно работают, пытаясь втянуть в противоправную деятельность новых адептов, которые бы ценой собственной жизни решали чужие задачи", - добавил он, назвав в числе ключевых целей работы НАК противодействие втягиванию молодежи в террористическую деятельность. Он напомнил, что на фоне сокращения числа террористических преступлений в России "значительную часть расследуемых сейчас уголовных дел составляют дела по преступлениям прошлых лет либо совершенным за пределами России". Вставшие на путь террора лица, а также подстрекатели террористической деятельности должны знать, что кара постигнет каждого, где бы они ни находились и невзирая на любые сроки давности, подчеркнул Бортников.

Банку данных о террористах

Спецслужбы более 40 стран подключены к созданному по инициативе России Международному банку данных по противодействию терроризму (МБД), рассказал Бортников.

Он напомнил, что банк данных начал создаваться с 2008 года в соответствие с договоренностями участников ежегодно проводимого совещания спецслужб и правоохранительных органов - партнеров ФСБ России - и в настоящее время функционирует под эгидой НАК.

"Масштаб сотрудничества на этом направлении постоянно растет. Если в 2009 году участниками МБД были 19 спецслужб из 17 государств и один 1 специализированный орган международных организаций, то сейчас к нему подключены 57 спецслужб из 43 стран и восемь спецструктур международных организаций Европы, Азии, Африки и Америки", - сообщил Бортников.

По его словам, банк данных содержит более 90 тыс. информационных материалов по проблематике противодействия терроризму. В том числе сведения в отношении 50 тыс. лиц, включая 9 тыс. "финансистов" террористической деятельности, о почти 11 тыс. совершенных в мире преступлениях террористической направленности, деятельности более 190 террористических организаций; около 30 тыс. фото- и видеоматериалов, 500 информационных документов. "В свете выполнения резолюций ООН в МБД сформирован специальный массив об иностранных террористах-боевиках, который содержит более 15 тыс. анкет на лиц указанной категории", - добавил Бортников.