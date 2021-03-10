В Пензе после предотвращения теракта в школе усилят работу школьных психологов

ПЕНЗА, 10 марта. /ТАСС/. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил активизировать работу школьных психологов, в том числе по профилактике деструктивного поведения подростков в соцсетях, после задержания 16-летнего жителя региона, подозреваемого подготовке теракта.

"Иван Белозерцев дал ряд поручений по усилению работы школьных психологов, задача которых - выявлять предпосылки к конфликтным и иным опасным ситуациям в подростковой среде, следить за эмоциональным состоянием подопечных, анализировать возможные изменения в поведении школьников", - отмечается в сообщении.

Глава региона напомнил, что часто подростки предпочитают жить активной жизнью в социальных сетях. "И эта жизнь тоже объект профилактики как со стороны педагогов, семьи, так и в случае, если речь идет о возможной угрозе безопасности ребенка или многих людей, со стороны правоохранительных органов", - приводят в сообщении слова Белозерцева.

Сотрудники ФСБ во взаимодействии со СК и УМВД России в Пензенской области предотвратили террористический акт в школе. По подозрению в его организации был задержан 16-летний школьник, у него были изъяты охотничье ружье и порох, средства связи с инструкциями по изготовлению самодельного взрывного устройства.

По данным СК РФ, подросток планировал устроить в апреле этого года теракт в школе из-за неприязни к одноклассникам и педагогам. Ему предъявлено обвинение в приготовлении к теракту, по решению суда он помещен под домашний арест до 4 мая. Ранее уполномоченный по правам ребенка в Пензенской области Елена Столярова сообщила, что в школе у подростка не было конфликтов, и он не стоял на внутришкольном учете.