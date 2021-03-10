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Мишустин назначил Игоря Круглинского замглавы Рособрнадзора

Ранее он занимал должность начальника управления организации и проведения государственной итоговой аттестации ведомства

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Игоря Круглинского заместителем руководителя Рособрнадзора. Документ опубликован в среду на официальном портале правовой информации.

"Назначить Круглинского Игоря Константиновича заместителем руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки", - говорится в распоряжении.

До назначения Круглинский занимал должность начальника управления организации и проведения государственной итоговой аттестации Рособрнадзора.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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