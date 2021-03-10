Мишустин назначил Игоря Круглинского замглавы Рособрнадзора

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Игоря Круглинского заместителем руководителя Рособрнадзора. Документ опубликован в среду на официальном портале правовой информации.
"Назначить Круглинского Игоря Константиновича заместителем руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки", - говорится в распоряжении.
До назначения Круглинский занимал должность начальника управления организации и проведения государственной итоговой аттестации Рособрнадзора.