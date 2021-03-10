Мишустин назначил Игоря Круглинского замглавы Рособрнадзора

Роскомнадзор объяснил сбоем в работе дата-центра в Страсбурге проблемы с доступом к Google

Авария в этом дата-центре, по данным Роскомнадзора, не связана с действиями ведомства по ограничению скорости доступа к социальной сети Twitter на территории России

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