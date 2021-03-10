Коробку для сигар Уинстона Черчилля выставили на аукцион в Англии

ЛОНДОН, 10 марта. /ТАСС/. Коробка из розового дерева для хранения сигар, принадлежавшая бывшему премьер-министру Великобритании Уинстону Черчиллю (1874-1965), выставлена на торги аукционного дома Duke’s в городе Дорчестер (юго-западное английское графство Дорсет). Об этом сообщает в среду газета Daily Mail.

Раритет в стиле ар-деко размером пять дюймов на 15 дюймов (12,7 см - 38,1 см) с перочинным ножом для обрезки сигар предварительно оценен аукционерами в £5 - 10 тыс. ($6,9 - 13,8 тыс.). В наборе и четыре сигары, в том числе с надписью "Достопочтенному Уинстону Черчиллю", подаренные кубинцами и датчанами британскому государственному и политическому деятелю, который возглавлял кабинет в 1940-1945 и в 1951-1955 году.

Согласно информации торгового дома, коробка с именем владельца была в своем время подарена экс-премьером камердинеру Норману Макгоуэну. На торги же ее выставила владелица, которая приобрела раритет 15 лет назад. По словам партнера Duke’s Гая Швинге, Черчилль, "вероятно, самый известный курильщик сигар XX века, и его редко изображали без сигары в руке". Такой лот оценить, как сказал он, очень сложно. Аукционер не исключил, что он уйдет с молотка за цену, которая намного превысит оценочную. "В конце концов, выброшенные сигарные окурки Черчилля, как известно, продаются за тысячи фунтов!" - добавил он.

Так сигара, не докуренная Черчиллем в парижском аэропорту, была продана несколько лет назад на торгах в США более чем за $12 тыс.

Предметы, связанные с одним из самых известных британцев, пользуются на аукционах повышенным спросом. Пару дней назад на торгах аукционного дома Bellmans из английского графства Западный Сассекс за £39 тыс. ($54,2 тыс.) коллекционером были приобретены темно-синие вельветовые тапочки, которые Черчилль часто носил во время второго срока во главе правительства. За £18,3 тыс. ($25,4 тыс.), включая размер комиссии аукционеров, ушел с молотка его бокал для бренди.