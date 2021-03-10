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Эрдоган заявил, что Турция готова принимать в этом году туристов из России

Глава государства отметил, что в стране подготовили инфраструктуру в сфере здравоохранения

АНКАРА, 10 марта. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган считает, что республика готова принимать туристов из России с учетом всех необходимых мер безопасности. Об этом он заявил в ходе торжественной церемонии по случаю начала сооружения энергоблока №3 атомной электростанции "Аккую" в турецкой провинции Мерсин. Трансляцию ведет телеканал ТРТ.

"Мы рассчитываем, что в этом году сможем возместить ущерб в сферах экономики, туризма и инвестиций, который был нанесен в прошлом году из-за коронавируса. В этом году мы готовы принимать российских гостей благодаря тому, что мы подготовили инфраструктуру в сфере здравоохранения. И готовы это делать с учетом всех мер безопасности", - отметил Эрдоган.

Между тем в начале февраля министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой заявил, что туристический сезон в Турции начнется в апреле с внутреннего туризма, а затем в республику начнут приезжать гости, в первую очередь из России и Англии.

Теги
ТурцияРоссияЭрдоган, Реджеп Тайип
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